  4. Wirtschaft im Burgenlandkreis: Naumburger Einzelhandel zieht Bilanz: So lief das Weihnachtsgeschäft

Wirtschaft im Burgenlandkreis Naumburger Einzelhandel zieht Bilanz: So lief das Weihnachtsgeschäft

Im Dezember herrscht im Handel Hochsaison. Einige Naumburger Läden berichten, was sich besonders gut verkauft hat, wie der Umsatz war und was ihnen Sorgen bereitet.

Von Margarete Arendt 02.01.2026, 16:30
Shopping in der Domstadt geht nicht überall. In der Naumburger Herrenstraße stehen Geschäfte leer.
Shopping in der Domstadt geht nicht überall. In der Naumburger Herrenstraße stehen Geschäfte leer. (Foto: Margarete Arendt)

Naumburg - Nun ist sie wirklich vorbei, die Weihnachtszeit mit all den Fest- und Feiertagen – und vor allem auch den Geschenken. Die Adventszeit ist Hochsaison für den Einzelhandel, denn für (fast) jedes hübsch verpackte Präsent unterm Baum ist vorher ein Einkauf in einem Geschäft der Wahl nötig. Aus vielen Städten sind in diesem Jahr Klagen über ein vermindertes Kaufverhalten zu hören, aber trifft das auch auf Naumburg zu? Wie ist das Weihnachtsgeschäft in der Domstadt verlaufen?