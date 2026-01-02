Der Verein Ally Pally Rodleben hat sich erst 2024 gegründet, kann aber schon einiges vorweisen. Am Wochenende gibt es eine Premiere.

Roßlau/MZ. - Die Pfeile fliegen wieder. Ob sie auch beim Finale der Darts Weltmeisterschaften, die aktuell in London im Ally Pally stattfinden, ins Schwarze, Grüne oder Rote treffen, können Interessierte am Sonnabend, 3. Januar, beobachten. Und zwar nicht nur allein auf dem Sofa, sondern auch beim Public Viewing, veranstaltet durch den Darts-Verein Ally Pally Rodleben. Dieser lädt ab 19 Uhr in die Karl-Liebknecht-Straße 38 nach Roßlau ein. Ab 21 Uhr geht das Spektakel los.