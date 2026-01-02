Mit dem Ende der Weihnachtszeit am 6. Januar wird sie wieder abgebaut. Warum bis dahin der Besuch einer opulenten Weihnachtskrippe in Halle lohnt.

Fast 100 Jahre Tradition: Wo man eine der schönsten Weihnachtskrippen von Halle besichtigen kann

Stimmungsvoll: Eine der wohl schönsten halleschen Weihnachtskrippen ist noch bis zum 6. Januar zu besichtigen.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Zuletzt stehen die Heiligen Drei Könige direkt vor dem Jesuskind: Noch bis zum 6. Januar 2026 haben Interessierte Gelegenheit, eine der schönsten Weihnachtskrippen in Halle zu sehen. Sie hat eine knapp 100-jährige Geschichte und ist stets vom 25. Dezember an ausgestellt.