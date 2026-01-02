Eil
Noch bis zum 6. Januar Fast 100 Jahre Tradition: Wo man eine der schönsten Weihnachtskrippen von Halle besichtigen kann
Mit dem Ende der Weihnachtszeit am 6. Januar wird sie wieder abgebaut. Warum bis dahin der Besuch einer opulenten Weihnachtskrippe in Halle lohnt.
Halle (Saale)/MZ/AHS. - Zuletzt stehen die Heiligen Drei Könige direkt vor dem Jesuskind: Noch bis zum 6. Januar 2026 haben Interessierte Gelegenheit, eine der schönsten Weihnachtskrippen in Halle zu sehen. Sie hat eine knapp 100-jährige Geschichte und ist stets vom 25. Dezember an ausgestellt.