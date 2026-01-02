Einen recht ruhigen Jahreswechsel vermeldet die Zentrale Notaufnahme des Dessauer Klinikums. Welche Verletzungen versorgt werden mussten.

„Außergewöhnlich ruhige Silvesternacht“: Notaufnahme im Dessauer Klinikum musste weniger helfen

Relativ ruhig verlief die Silvesternacht für die Zentrale Notaufnahme im Dessauer Klinikum.

Dessau/MZ/HTH. - Eine außergewöhnlich ruhige Silvesternacht vermeldet das Städtische Klinikum Dessau. „Sowohl im Spät- als auch im Nachtdienst blieb das Patientenaufkommen hinter den Zahlen der vergangenen Jahre zurück“, sagt Klinikumssprecher Thomas Neubert.