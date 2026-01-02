weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Bilanz zum Jahreswechsel: „Außergewöhnlich ruhige Silvesternacht“: Notaufnahme im Dessauer Klinikum musste weniger helfen

Bilanz zum Jahreswechsel „Außergewöhnlich ruhige Silvesternacht“: Notaufnahme im Dessauer Klinikum musste weniger helfen

Einen recht ruhigen Jahreswechsel vermeldet die Zentrale Notaufnahme des Dessauer Klinikums. Welche Verletzungen versorgt werden mussten.

Aktualisiert: 02.01.2026, 11:15
Relativ ruhig verlief die Silvesternacht für die Zentrale Notaufnahme im Dessauer Klinikum.
Relativ ruhig verlief die Silvesternacht für die Zentrale Notaufnahme im Dessauer Klinikum. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau/MZ/HTH. - Eine außergewöhnlich ruhige Silvesternacht vermeldet das Städtische Klinikum Dessau. „Sowohl im Spät- als auch im Nachtdienst blieb das Patientenaufkommen hinter den Zahlen der vergangenen Jahre zurück“, sagt Klinikumssprecher Thomas Neubert.