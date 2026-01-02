Sowohl in Lützen und in Hohenmölsen kam es in der Silvesternacht zu Polizeieinsätzen wegen Rangelei und Körperverletzung.

Weißenfels - Zu gleich mehreren Einsätzen musste die Polizei in der Region Weißenfels in der Silvesternacht ausrücken, weil Streitereien eskaliert sind.

So kam es gegen 21 Uhr in Hohenmölsen zu einer Rangelei mit mehreren Beteiligten. Anlass war eine Silvesterrakete, die auf einem Privatgrundstück gelandet war, ohne Schaden anzurichten. Der Bewohner stieß daraufhin verbale Drohungen gegen die auf der Straße Feuerwerk zündenden Personen aus. Als diese flüchteten, verlor eine Person ihre Schuhe. Der Grundstücksbewohner wurde daraufhin beschuldigt, die Schuhe an sich genommen zu haben. Infolgedessen eskalierte der Streit in eine Rangelei.

Gegen 22 Uhr kam es im Lützner Ortsteil Zorbau zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern in der Halleschen Straße. Ein Beteiligter wurde dabei durch ein Messer leicht verletzt. Die Stichwunden mussten ambulant behandelt werden. Der andere Mann erlitt Verletzungen im Gesicht durch Schläge. Er musste zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Was zu dem Streit führte, ist Gegenstand der Ermittlungen.