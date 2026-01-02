Die offizielle Silvesterfete der Stadt feiert Premiere auf dem Karlsplatz, leidet aber unter der Witterung. Zufrieden sind die Macher trotzdem. Bis Samstag, 3. Januar, lädt auch noch der Wintermarkt ein.

Das Silvesterfeuerwerk rund um den Saalplatz und in der Bernburger Talstadt.

Bernburg/MZ. - Schon wieder ein Jahr vorüber: Silvester und Neujahr 2025 sind bereits Geschichte. In Bernburg war die offizielle Veranstaltung auf dem Karlsplatz die größte Party im Umkreis: Ab 19 hatte die Stadt zum gemeinsamen Hinfiebern auf 2026 in die gute Stube der Kreisstadt eingeladen.