Barrierefreiheit Hohe Bordsteinkanten und steile Steigungen: Probleme für Rollstuhlfahrer in Aschersleben
Eine Rollstuhlfahrerin beklagt sich bei der MZ-Lokalredaktion über konkrete Probleme mit der Barrierefreiheit in Aschersleben. Was die Stadt dazu sagt.
Aktualisiert: 02.01.2026, 08:20
Aschersleben/MZ - In den letzten Jahren hat sich in Aschersleben einiges in Sachen Behindertenfreundlichkeit getan. Wer in der Stadt auf einen Rollstuhl oder ein E-Rollmobil angewiesen ist, der hat trotz dieser Verbesserungen in den noch immer an einigen Stellen Schwierigkeiten. So wies eine MZ-Leserin auf Probleme hin. Wenn sie von der Staßfurter Höhe mit dem Elektrorolli auf der rechten Seite des Gehweges in Richtung Innenstadt fährt, komme sie nicht weiter.