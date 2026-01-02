Eine Rollstuhlfahrerin beklagt sich bei der MZ-Lokalredaktion über konkrete Probleme mit der Barrierefreiheit in Aschersleben. Was die Stadt dazu sagt.

Rollstuhlfahrer kommen in Aschersleben nicht ohne Hilfe über diese Bordsteinkante an der Staßfurter Höhe Ecke Seegraben.

Aschersleben/MZ - In den letzten Jahren hat sich in Aschersleben einiges in Sachen Behindertenfreundlichkeit getan. Wer in der Stadt auf einen Rollstuhl oder ein E-Rollmobil angewiesen ist, der hat trotz dieser Verbesserungen in den noch immer an einigen Stellen Schwierigkeiten. So wies eine MZ-Leserin auf Probleme hin. Wenn sie von der Staßfurter Höhe mit dem Elektrorolli auf der rechten Seite des Gehweges in Richtung Innenstadt fährt, komme sie nicht weiter.