Dessau-Rosslau/MZ. - Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehren wurden in der Silvesternacht zu 73 Einsätzen alarmiert. „Das waren 44 Einsätze für den Rettungsdienst, 21 zur Brandbekämpfung und acht Hilfeleistungen“, sagt Martin Müller, Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Die Retter hatten mehr als im vergangenen Jahr zu tun, so Müller. Vor Jahresfrist waren sie zu 67 Einsätzen gerufen worden.

Brände gab es vielfach in Zusammenhang mit dem Feuerwerk. Oftmals brannten Müllcontainer – ob in Dessau-Mitte, Alten, Nord, Süd, Waldersee oder Roßlau. In der Ludwigshafener Straße und der Franzstraße brannten zudem zwei Bäume, in die Feuerwerkskörper gestürzt waren. Ebenfalls zwei Hecken mussten gelöscht werden.

Auch zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn ist die Feuerwehr gerufen worden – „hier waren dann aber kein weiteren Einsatzhandlungen erforderlich“, sagt Müller. Zu begutachten gab es außerdem ein Gebäude, wo ein Wasserschaden vermutet wurde. Außerdem hatte die Feuerwehr den Rettungsdienst durch das Öffnen von Türen oder Tragehilfen unterstützt.

Als positiv stellt Müller heraus, dass in der Silvesternacht – soweit bis jetzt bekannt – in Dessau-Roßlau keine Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr mit Raketen oder Böllern angegriffen wurden. Im vergangenen Jahr war das leider der Fall.