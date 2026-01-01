Dessauer Retter im Einsatz Tragisches Ende in Silvesternacht - 33-Jähriger aus Hundeluft verliert fast seine ganze Hand

Der Rettungsdienst aus Dessau-Roßlau ist in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht in den Nachbarlandkreis Wittenberg nach Hundeluft gerufen worden. Dort war ein 33-Jähriger schwer verletzt worden.