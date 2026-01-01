weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Dessauer Retter im Einsatz: Tragisches Ende in Silvesternacht - 33-Jähriger aus Hundeluft verliert fast seine ganze Hand

Eil:
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt

Dessauer Retter im Einsatz Tragisches Ende in Silvesternacht - 33-Jähriger aus Hundeluft verliert fast seine ganze Hand

Der Rettungsdienst aus Dessau-Roßlau ist in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht in den Nachbarlandkreis Wittenberg nach Hundeluft gerufen worden. Dort war ein 33-Jähriger schwer verletzt worden.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 01.01.2026, 11:55
Ein Rettungshubschrauber brachte einen 33-Jährigen Schwerverletzten aus Hundeluft in der Silvesternacht ins Krankenhaus.
Ein Rettungshubschrauber brachte einen 33-Jährigen Schwerverletzten aus Hundeluft in der Silvesternacht ins Krankenhaus. (Symbolfoto: Polizei)

Hundeluft/Dessau-Roßlau/MZ - Ein 33-jähriger Mann aus Hundeluft (Landkreis Wittenberg) ist in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht schwer verletzt worden.