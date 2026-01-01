Eil:
Dessauer Retter im Einsatz Tragisches Ende in Silvesternacht - 33-Jähriger aus Hundeluft verliert fast seine ganze Hand
Der Rettungsdienst aus Dessau-Roßlau ist in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht in den Nachbarlandkreis Wittenberg nach Hundeluft gerufen worden. Dort war ein 33-Jähriger schwer verletzt worden.
Aktualisiert: 01.01.2026, 11:55
Hundeluft/Dessau-Roßlau/MZ - Ein 33-jähriger Mann aus Hundeluft (Landkreis Wittenberg) ist in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht schwer verletzt worden.