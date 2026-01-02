Frust über Bundespolitik Nach Austritt wegen Klingbeil und Co. - jetzt spricht Halles SPD-Chef
Klaus-Dieter Weißenborn aus Halle, Kämpfer für Rentengerechtigkeit von DDR-Bürgern, gibt sein Parteibuch ab. Das schlägt Wellen.
02.01.2026, 10:00
Halle (Saale)/MZ - Aufregung in Halles Sozialdemokratie nach dem Austritt von Klaus-Dieter Weißenborn, dem früheren Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Halle-Neustadt: Jetzt meldet sich Stadtverbandschef Peter Dehn zu Wort. „Es ist bedauerlich, dass dies die SPD Halle mehr trifft, als die Verantwortlichen in Berlin“, sagte Dehn der MZ.