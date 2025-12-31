Klaus-Dieter Weißenborn setzt sich seit Jahrzehnten für gerechte Renten Ostdeutscher ein. Er fühlt sich von der Bundespolitik verraten.

Kritik an Vizekanzler Klingbeil - Kämpfer für Rentengerechtigkeit aus Halle tritt aus der SPD aus

„Die SPD-Spitze missachtet ihre Grundwerte“: Klaus-Dieter Weißenborn hat seinen Parteiaustritt erklärt.

Halle (Saale)/MZ - Der frühere Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Halle-Neustadt, Klaus-Dieter Weißenborn, hat aus Frust über die Bundespolitik um Vizekanzler Lars Klingbeil seinen Parteiaustritt erklärt. „Die Führung der jetzigen SPD missachtet die sozialdemokratischen Grundwerte“, erklärt er. Berechtigte Anliegen und Ansprüche von Ost-Bürgern würden grundgesetzwidrig nicht beachtet.