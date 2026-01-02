365 Tage, 365 Tiere: Im neuen Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 2. Januar geht es um Vögel, die Sumpf- und Stillgewässer lieben.

Vor allem am Hufeisensee in Halle sind diese tierischen Mitbewohner zu Hause.

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns wieder sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.