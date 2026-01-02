Finja (von links), Ricarda, Anja und Christiane stoßen auf dem Zeitzer Rossmarkt das neue Jahr an und lassen Wunderkerzen strahlen.

Zeitz/Alttröglitz/MZ. - „Ich bin von der tollen Atmosphäre im Zeitzer Dom geflasht. Das Publikum ist sehr herzlich und der Förderverein Eule-Orgel hat uns wunderbar aufgenommen“, sagt Lucas Pohle. Der Professor der Musik spielte zum Silvesterkonzert die Orgel und gastierte mit Steffen Neumann, Solo-Trompeter der Jenaer Philharmonie. Zirka 12 Grad Celsius herrschten im Zeitzer Dom am Silvester-Abend. „Die Orgel klingt dann zwar etwas tiefer, das tut aber unserem Konzert keinen Abbruch“, fährt Pohle fort. Gegen Kälte hat er beheizbare Socken an, doch diese hätte es eigentlich nicht gebraucht. „Ich fahre gleich nach dem Konzert nach Oberfranken, dort wartet meine Familie auf mich und wir wollen gemeinsam Monopoly spielen“, fährt Professor Pohle fort.