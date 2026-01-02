Wie das neue Jahr in Zeitz begrüßt wurde Silvester in Zeitz: Hochkarätiges Konzert im Dom, Tanz im Hyzet-Klubhaus
Magisches Konzert mit hochkarätigen Musikern im Zeitzer Dom. Generationswechsel im Hyzet-Klubhaus: René Voigtmann tritt Nachfolge von Klaus-Dieter Deuser an.
Zeitz/Alttröglitz/MZ. - „Ich bin von der tollen Atmosphäre im Zeitzer Dom geflasht. Das Publikum ist sehr herzlich und der Förderverein Eule-Orgel hat uns wunderbar aufgenommen“, sagt Lucas Pohle. Der Professor der Musik spielte zum Silvesterkonzert die Orgel und gastierte mit Steffen Neumann, Solo-Trompeter der Jenaer Philharmonie. Zirka 12 Grad Celsius herrschten im Zeitzer Dom am Silvester-Abend. „Die Orgel klingt dann zwar etwas tiefer, das tut aber unserem Konzert keinen Abbruch“, fährt Pohle fort. Gegen Kälte hat er beheizbare Socken an, doch diese hätte es eigentlich nicht gebraucht. „Ich fahre gleich nach dem Konzert nach Oberfranken, dort wartet meine Familie auf mich und wir wollen gemeinsam Monopoly spielen“, fährt Professor Pohle fort.