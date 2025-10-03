Berlin 1989 Erinnerungen an den Mauerfall: Wie ein Zeitzer während seines Wehrdiensts die Wende erlebte
Erinnerungen an Angst, Pflicht und Wandel zur Wendezeit: Thomas Hesse aus Zeitz erlebt das Ende der DDR hautnah und berichtet von Demonstrationen und Maueröffnung.
03.10.2025, 10:00
Zeitz/MZ. - „Über meine Zeit im Wehrdienst könnte ich ein Buch schreiben“, sagt Thomas Hesse und schaltet das Licht in seiner Vitrine im Wohnzimmer ein. Zu sehen sind etliche Fotos und Exponate aus der Wendezeit, als der damals 20-Jährige seine Wehrpflicht in der Bereitschaftspolizei absolvierte.