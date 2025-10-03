Erinnerungen an Angst, Pflicht und Wandel zur Wendezeit: Thomas Hesse aus Zeitz erlebt das Ende der DDR hautnah und berichtet von Demonstrationen und Maueröffnung.

Erinnerungen an den Mauerfall: Wie ein Zeitzer während seines Wehrdiensts die Wende erlebte

Thomas Hesse aus Zeitz zeigt seine Schulterstücke „Unterwachtmeister“ und die Achselschnur aus seiner Zeit als Bereitschaftspolizist Ende der 1980er Jahre.

Zeitz/MZ. - „Über meine Zeit im Wehrdienst könnte ich ein Buch schreiben“, sagt Thomas Hesse und schaltet das Licht in seiner Vitrine im Wohnzimmer ein. Zu sehen sind etliche Fotos und Exponate aus der Wendezeit, als der damals 20-Jährige seine Wehrpflicht in der Bereitschaftspolizei absolvierte.