Familien sind am Sonnabend in das Rathaus-Center nach Dessau eingeladen. Worauf sich Eltern und Kinder freuen können.

Dessau/MZ. - Das Dessauer Rathaus-Center veranstaltet am Samstag, 4. Oktober, zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum ein großes Familienfest.

Die jüngsten Center-Besucher werden vom „Radio Teddy“ – bekannt als Streaming Radio für Kinder aus dem Land Brandenburg – von 9.30 Uhr bis 18 Uhr durch den Tag begleitet, heißt es in der Ankündigung vom Center. Dazu gibt es viele Aktions-Stationen mit Musik, Popcorn, Glücksrad, Glitzertattoos, einem Bobbycar-Parcours, Playmobil-Spieltischen und Bastel-Stationen. Auch verschiedene Maskottchen aus Funk und Fernsehen stehen an diesem Tag zur Unterhaltung bereit.

Wie zum Weltkindertag gibt es für alle Kinder und Jugendlichen eine Kugel Eis gratis. Die Kugel erhalten die jungen Besucher beim Eiscafe Rialto und Cafe Mrosek im Obergeschoss und am Eiskiosk Rialto im Erdgeschoss.