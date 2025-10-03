Vier Niederlagen zum Auftakt, nun der schwerste Gegner: Am Samstag, 4. Oktober, empfängt Aschersleben den Vorjahresmeister Concordia Delitzsch. Trainer Martin Wartmann setzt trotz Außenseiterrolle auf eine geschlossene Teamleistung.

Martin Wartmann (r.) und Carsten Kommoß wollen ihr Team vom HC Aschersleben gut für das Duell mit Concordia Delitzsch einstellen.

Aschersleben/MZ. - „Die Stimmung im Team ist gut“, versichert Ascherslebens Trainer Martin Wartmann vor dem Regionalliga-Duell am Samstagabend daheim gegen den Vorjahresmeister Concordia Delitzsch. Die Alligatoren konnten bis auf die Auftaktpartie gegen den HC Glauchau in den nachfolgenden drei Punktspielen dem Gegner Paroli bieten, belohnten sich bisher jedoch nicht für ihre Leistungen. So ist das Punkte-Konto noch bei Null. Und nun kommt die vielleicht stärkste Mannschaft der Liga.