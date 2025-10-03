Tradition und Treffsicherheit: Die Altstädter Schützengilde Hubertus Quedlinburg hat ihre Könige 2025 ermittelt. Aus einem besonderen Anlass fand zudem ein spezieller Wettbewerb statt.

Schützengilde Hubertus: Neue Könige und ein historischer Volltreffer

Sicherten sich beim Wettbewerb der Altstädter Schützengilde Hubertus Quedlinburg die Königstitel: Bürgerschützenkönigin Silke Büschel, Schützenkönigin Viktoria Jerx, Schützenkönig Clemens Braschoß, Jugendkönig Lenny Schillo und Kinderkönig Nicolas Nabbefeld (v. l.).

Quedlinburg/MZ/pek. - Neue Majestäten für Quedlinburg: Die Altstädter Schützengilde Hubertus hat auch 2025 in einem Wettbewerb neue Könige ermittelt und gekürt. Wobei aus einem besonderen Anlass ein weiteres Schießen stattfand.