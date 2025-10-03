Besonderes Jubiläum in Quedlinburg Schützengilde Hubertus: Neue Könige und ein historischer Volltreffer
Tradition und Treffsicherheit: Die Altstädter Schützengilde Hubertus Quedlinburg hat ihre Könige 2025 ermittelt. Aus einem besonderen Anlass fand zudem ein spezieller Wettbewerb statt.
Quedlinburg/MZ/pek. - Neue Majestäten für Quedlinburg: Die Altstädter Schützengilde Hubertus hat auch 2025 in einem Wettbewerb neue Könige ermittelt und gekürt. Wobei aus einem besonderen Anlass ein weiteres Schießen stattfand.