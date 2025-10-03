Die aus Film und Fernsehen bekannten Schwestern Anja und Gerit Kling haben im Bernburger Theater ihr gemeinsames Buch „Dann eben ohne Titel“ vorgestellt. Dabei konnten die Besucher Unterhaltsames aus Beruf und Privatleben der beiden Schauspielerinnen erfahren.

Schauspielerinnen plaudern aus dem Nähkästchen: Anja und Gerit Kling sorgen in Bernburg für Andrang

Fotowünsche erfüllten Gerit (links) und Anja Kling im Bernburger Theater. Mehr als 50 Besucher nutzten die Chance, darunter Ulrike Anderson aus Alsleben.

Bernburg/MZ - Der Bühnenhintergrund bestand am Dienstagabend im Bernburger Theater aus einem Riesenfoto: Die jüngere Schwester, Anja Kling, fährt einen Motorroller und ihre ältere Schwester Gerit sitzt auf dem Sozius. Da beide strahlen, braucht man hier keine Vertrauensfrage zu stellen.