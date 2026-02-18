Seit dem 1. Januar 2026 kann sie in Quedlinburg beantragt werden: die brandneue Ehrenamtskarte, die bislang einzige im Landkreis Harz. Sie bringt nicht nur Dank und Anerkennung, sondern auch attraktive Vergünstigungen in städtischen Einrichtungen. Es gibt bereits Nachfrage.

Ehrenamtskarte in Quedlinburg gestartet: So wird sie bisher nachgefragt

Seit 1. Januar 2026 gibt es in Quedlinburg eine Ehrenamtskarte.

Quedlinburg/MZ. - Sie ist noch brandneu, bislang einzigartig im Landkreis Harz und kann seit dem 1. Januar 2026 beantragt werden: die Ehrenamtskarte der Stadt Quedlinburg, mit der ehrenamtliches Engagement in der Welterbestadt und ihren Ortsteilen gewürdigt, Menschen, die sich hier einbringen, Dank gesagt werden soll. Bei der Nachfrage „nehmen wir langsam Fahrt auf“, erklärte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).