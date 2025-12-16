Engagement lohnt sich jetzt doppelt: Die neue Ehrenamtskarte der Stadt Quedlinburg bietet Vorteile für alle, die sich für ihre Stadt einsetzen. Wer sie bekommen kann.

Das Hallenbad in Quedlinburg gehört zu den Einrichtungen, in denen Inhabern der Ehrenamtskarte eine Vergünstigung gewährt wird.

Quedlinburg/MZ. - Lange angeregt und daran gearbeitet, wird es sie nun ab dem 1. Januar 2026 geben: die Ehrenamtskarte der Stadt Quedlinburg. Diese soll ein Dank sein an alle, die sich in der Stadt und ihren Ortsteilen ehrenamtlich engagieren, sei es etwa in einem Sportverein, in der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, im Tierheim oder auf einem anderen Gebiet.