Mit einer neuen Ehrenamtskarte will Quedlinburg das ehrenamtliche Engagement von Bürgern würdigen. Ab wann sie verfügbar sein soll, was sie bringt, und wer sie bekommen können soll.

Das Klopstockhaus gehört zu den Einrichtungen, zu denen es mit der Ehrenamtskarte einen ermäßigten Zutritt geben soll.

Quedlinburg/MZ. - Sie soll ein öffentliches Signal der Würdigung sein und zugleich eine Möglichkeit, Menschen, die sich in Quedlinburg ehrenamtlich engagieren, einen Dank auszusprechen: die Ehrenamtskarte. In knapp zwei Monaten soll sie starten.