Silvesterfeuerwerk ist gerade für Tiere purer Stress. Welche Vorkehrungen man im Heimatnaturgarten in Weißenfels trifft, um die Bewohner des Tierparks an Silvester vor Knallern und Feuerwerk zu schützen.

In Hütten und Unterständen können die Tiere im Heimatnaturgarten in der Silvesternacht Schutz finden.

Weißenfels/MZ. - Während sich die Menschen am alljährlichen Feuerwerk an Silvester erfreuen, sind die lauten Knaller für Tiere hingegen eine starke Belastung. Der Heimatnaturgarten bittet die Weißenfelser daher, keine Knaller oder anderes Silvesterfeuerwerk in unmittelbarer Nähe des Tierparks in der Langendorfer Straße 33 zu zünden. Zudem habe der Heimatnaturgarten nun bereits vorgesorgt, um den mehr als 300 dort lebenden Tieren an diesem Tag Schutz und Rückzugsmöglichkeiten zu bieten. Wie die Leiterin des Weißenfelser Tierparks, Ute Radestock, erklärte, seien am Silvesterabend alle Hütten und Unterstände in der Anlage geöffnet, damit sich beispielsweise Minischweine, Mäuse und andere Kleintiere dort verkriechen können. Die Hütten bieten allerdings vorrangig Schutz vor herunterfallenden Gegenständen, den Lärm werden sie jedoch nur geringfügig dämmen können.