Ein Verkehrsunfall auf der L 128 hat am Montagnachmittag Polizei und Feuerwehr über mehrere Stunden beschäftigt. Ein 74-jähriger Autofahrer kam mit Wagen samt Anhänger von der Straße ab.

Auto überschlägt sich beinahe: Schwerer Unfall auf der L 128 in Bad Schmiedeberg löst Großeinsatz aus

An der Kreuzung L 128/Lindenstraße in Bad Schmiedeberg ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen und hat sich im Graben fast überschlagen.

Bad Schmiedeberg/MZ/PAD. - Ein Verkehrsunfall mit einem 74-jährigen Autofahrer hat am späten Montagnachmittag, 15. Dezember, einen mehrstündigen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 16.30 Uhr mit seinem Toyota RAV 4 samt Anhänger unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle verlor und abseits der Fahrbahn zum Stehen kam. Was genau passiert ist, wurde erst nach und nach deutlich.