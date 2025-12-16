Für das Livestream-Format „LIVEZEIT mit Chris“ war Sängerin Annemarie Eilfeld gemeinsam mit Reporter Chris Luzio Schönburg auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt unterwegs. Im Gespräch verriet die Sängerin auch, an welcher TV-Show sie gern mal teilnehmen würde.

Mit Video: „Könnte die Leute in die Irre führen“: Annemarie Eilfeld will gern bei dieser TV-Show mitmachen

Wittenberg. - Im Livestream-Format „LIVEZEIT mit Chris“ hat Sängerin Annemarie Eilfeld am Montagnachmittag auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt Einblicke in ihr privates und berufliches Leben gegeben. So verriet sie Reporter Chris Luzio Schönburg unter anderem, dass sie nicht länger über ihre Zeit bei der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ definiert werden wolle.

„In so einer Sendung hat man vielleicht drei Prozent meines Lebens gesehen. Dort ist alles in liebevoller Feinarbeit zusammengeschnitten und spiegelt nicht zwingend das wider, was wirklich passiert ist“, sagte sie.

Annemarie Eilfeld über „The Masked Singer“: „Es würde mich reizen“

Mit dem Fernsehen hat sie aber trotz der Kritik nicht komplett gebrochen. So verriet die in Dessau lebende Sängerin, dass sie gern mal an der Sendung „The Masked Singer“ teilnehmen würde.

„Ich bin zu 100 Prozent der Meinung, dass ich die Leute so in die Irre führen könnte, dass mich keiner unter der Maske vermuten würde", sagte sie. „Die Leute wären positiv schockiert, aber ich kann unfassbar gut Stimmen nachmachen.“ Wenn sie sich ein Kostüm aussuchen dürfte, dann würde sie eine Eule verkörpern wollen, so Eilfeld.

Besonders stolz ist die Sängerin auf ihr Anfang November erschienenes Album „Neugeboren“: „In dem Album steckt ganz viel Herzblut. Es hat definitiv mein Jahr bestimmt und ist einfach Annemarie Eilfeld 2.0“, so Eilfeld.

Annemarie Eilfeld ist noch tief verbunden mit ihrer Heimat in Sachsen-Anhalt

Während des Rundgangs über den Weihnachtsmarkt plauderte Eilfeld aber nicht nur über ihren Beruf, sondern sie probierte sich mit Reporter Chris Luzio Schönburg durch verschiedene Essensstände, zeigte den Märchenwald, die Lesestube und stattete sogar dem Weihnachtsmann einen Besuch ab.

Außerdem gab sie auch Einblicke in ihr Privatleben: Sie sei nach wie vor tief verbunden mit der Region: „Ich bin evangelisch. Ich finde es bemerkenswert, was Luther damals hier in Wittenberg bewegt hat, dass alles damals hier stattgefunden hat und wir jetzt auf demselben Boden laufen“, sagte sie unter anderem.

Besonders Konzert zum Valentinstag: Annemarie Eilfeld tritt in Dessauer Kirche auf

Nach Weihnachten blicke sie besonders auf den 14. Februar 2026: „Passend zum Valentinstag steht dann mein Solo-Konzert mit Live-Band in der Marienkirche in Dessau an. Dort habe ich als Kind bei Veranstaltungen schon gestanden und kann dort jetzt als Sängerin auftreten. Das hätte die kleine Annemarie von damals nie erwartet.“

Auf ihren persönlichen Erfolg sei sie besonders stolz: „Alles, was ich gemacht und geschafft habe, habe ich auch wirklich alleine geschafft. Hinter mir standen keine berühmten, reichen Schlagersänger-Eltern, die mich pushen konnten. Ich habe keinen prominenten Mann geheiratet, sondern mich für Liebe und Gefühle entschieden.“ Laut Eilfeld ist der Erfolg für sie jedoch „nicht das Maß aller Dinge“, dies seien ihre Familie und die Gesundheit ihrer liebsten Menschen.