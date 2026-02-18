Höhe der Gemeindeumlage festgelegt 40-Prozent-Vorschlag im Mansfelder Grund-Helbra: Empfehlung der Verwaltung scheitert
Auf Ablehnung stößt im Gemeinderat Mansfelder Grund-Helbra der Vorschlag, die Umlage der Mitgliedskommunen auf 40 Prozent zu erhöhen. Das Gremium einigt sich auf einen anderen Prozentsatz und plant mehrere Bauvorhaben.
18.02.2026, 14:00
Helbra/MZ. - Die Höhe des Umlagesatzes, den die acht Mitgliedskommunen der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in diesem Jahr zahlen, ist beschlossene Sache.