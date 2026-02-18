Höhe der Gemeindeumlage festgelegt 40-Prozent-Vorschlag im Mansfelder Grund-Helbra: Empfehlung der Verwaltung scheitert

Auf Ablehnung stößt im Gemeinderat Mansfelder Grund-Helbra der Vorschlag, die Umlage der Mitgliedskommunen auf 40 Prozent zu erhöhen. Das Gremium einigt sich auf einen anderen Prozentsatz und plant mehrere Bauvorhaben.