  4. Höhe der Gemeindeumlage festgelegt: 40-Prozent-Vorschlag im Mansfelder Grund-Helbra: Empfehlung der Verwaltung scheitert

Auf Ablehnung stößt im Gemeinderat Mansfelder Grund-Helbra der Vorschlag, die Umlage der Mitgliedskommunen auf 40 Prozent zu erhöhen. Das Gremium einigt sich auf einen anderen Prozentsatz und plant mehrere Bauvorhaben.

Von Daniela Kainz 18.02.2026, 14:00
Lange wurde wegen der künftigen Höhe der Verbandsgemeindeumlage im Mansfelder Grund-Helbra gerechnet und diskutiert.
Helbra/MZ. - Die Höhe des Umlagesatzes, den die acht Mitgliedskommunen der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in diesem Jahr zahlen, ist beschlossene Sache.