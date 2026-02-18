weather schneeschauer
  4. Jecken und Zuschauer in Feierlaune: Viele kleine „Klopfer“ und mehr: So viel Müll kam nach dem Karnevalsumzug in Dessau zusammen

Nach dem Karnevalsumzug in Dessau kam der Stadtpflegebetrieb zum Zuge. Eine erste Auswertung zu den zusammengekehrten Müllbergen liegt nun vor.

18.02.2026, 14:00
Nicht nur Konfetti und Luftschlangen, vor allem auch viele kleine Flaschen sind nach dem Karnevalsumzug in Dessau eingesammelt worden.
Dessau/MZ/HTH. - Luftschlangen, Konfetti, Bonbons, Blumen, Popcorn – was war doch nicht alles am Sonntag zum Karnevalsumzug durch die Dessauer Luft geflogen. Und so waren gleich nach dem Umzug eine Groß- und eine Kleinkehrmaschine des Stadtpflegebetriebs im Einsatz, um das, was von den Zuschauern nicht aufgesammelt wurde, aufzukehren.