Nach dem Karnevalsumzug in Dessau kam der Stadtpflegebetrieb zum Zuge. Eine erste Auswertung zu den zusammengekehrten Müllbergen liegt nun vor.

Viele kleine „Klopfer“ und mehr: So viel Müll kam nach dem Karnevalsumzug in Dessau zusammen

Nicht nur Konfetti und Luftschlangen, vor allem auch viele kleine Flaschen sind nach dem Karnevalsumzug in Dessau eingesammelt worden.

Dessau/MZ/HTH. - Luftschlangen, Konfetti, Bonbons, Blumen, Popcorn – was war doch nicht alles am Sonntag zum Karnevalsumzug durch die Dessauer Luft geflogen. Und so waren gleich nach dem Umzug eine Groß- und eine Kleinkehrmaschine des Stadtpflegebetriebs im Einsatz, um das, was von den Zuschauern nicht aufgesammelt wurde, aufzukehren.