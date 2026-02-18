Malek Fakhro und Fatlum Elezi haben sich im Test beim FC Eilenburg verletzt. Drohen Ausfälle im Ligabetrieb?

Drohen Ausfälle? So geht es den HFC-Profis Malek Fakhro und Fatlum Elezi

Halle/MZ/TG. - Dass der Hallesche FC aktuell auf Platz vier der Fußball-Regionalliga rangiert, hinter den eigenen Ansprüchen, hat auch mit der personellen Situation der ersten Saisonhälfte zu tun. Als Pascal Schmedemann, Unterschiedsspieler in der Abwehr, im September und Oktober ausfiel, rutschte das Team in die Krise. Serhat Polat und Fabrice Hartmann, potenziell die beste Flügelzange der Liga, waren zu keinem Zeitpunkt zusammen bei 100 Prozent. Nach dem zurückliegenden Testspiel beim FC Eilenburg (2:2) gab es Sorge um Topstürmer Malek Fakhro. Droht ein Ausfall?