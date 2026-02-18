13 Projekte haben sich in Halle für den Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ qualifiziert. Doch woran forscht die Jugend? Und welche Ideen hat sie?

Johanna Mathilda Luise Schmidt und Clara Joachimi (von links) untersuchten aus Schafwolle gewonnene Tenside. Diese Substanzen kommen im Waschmittel zum Einsatz und werden oft aus Erdöl gewonnen.

Halle (Saale)/MZ. - Ein Roboter, der Pflanzen beschallt. Ein smarter Katzenfutterautomat. Oder auch: die besten Kaugummis und die besten Gummibärchen. Diese und viele weitere Forschungsprojekte präsentierten Kinder und Jugendliche beim inzwischen 61. Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ und „Jugend forscht junior“ am Dienstag in Halle. Was all die jungen Forscher auszeichnet, ist ihr Wille, einer Frage auf den Grund zu gehen, und die Bereitschaft, selbst Lösungen zu entwickeln.