Sieger des Regionalwettbewerbs stehen fest Jugend forscht: Auf der Suche nach millimeterkleinen Tierchen und umweltfreundlichem Waschmittel
13 Projekte haben sich in Halle für den Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ qualifiziert. Doch woran forscht die Jugend? Und welche Ideen hat sie?
18.02.2026, 09:00
Halle (Saale)/MZ. - Ein Roboter, der Pflanzen beschallt. Ein smarter Katzenfutterautomat. Oder auch: die besten Kaugummis und die besten Gummibärchen. Diese und viele weitere Forschungsprojekte präsentierten Kinder und Jugendliche beim inzwischen 61. Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ und „Jugend forscht junior“ am Dienstag in Halle. Was all die jungen Forscher auszeichnet, ist ihr Wille, einer Frage auf den Grund zu gehen, und die Bereitschaft, selbst Lösungen zu entwickeln.