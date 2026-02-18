weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. 365 Tage, 365 Tiere: Äußerst anpassungsfähig ist dieser Mitbewohner in Halle

In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 18. Februar geht es um einen Zeitgenossen, der hervorragend unauffällig sein kann.

Von Steffen Schellhorn 18.02.2026, 07:56
Seine Umgebung genau im Blick, um sich ihr anzupassen hat dieser tierische Nachbar in Halle.
Seine Umgebung genau im Blick, um sich ihr anzupassen hat dieser tierische Nachbar in Halle. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.