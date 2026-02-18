AfD-Stadtrat Uwe Darnstädt hat am Montag mitgeteilt, dass er seinen Ausschussvorsitz abgibt. Im Stadtrat hatten über längere Zeit Zweifel an seiner Eignung bestanden. So reagieren die Ratskollegen auf diese Entscheidung.

„Er hat die Leitung nie richtig beherrscht“ - So reagieren Merseburger Räte auf Leitungswechsel in AfD-geführtem Ausschuss

Nach anderthalb Jahren wechselt die Leitung des Ausschusses für Ordnung und Gefahrenabwehr im Merseburger Rathaus.

Merseburg/MZ. - Am Montag hat er die Entscheidung, seinen Posten als Vorsitzender des Ordnungsausschusses abzugeben, dem Stadtratsbüro per Schreiben mitgeteilt; am Dienstagmorgen hat der Ratsvorsitzende Michael Hayn (CDU) dieses zur Kenntnis genommen. Der Merseburger AfD-Rat Uwe Darnstädt will nach anderthalb Jahren als Ordnungsausschussleiter von dieser Rolle zurücktreten.