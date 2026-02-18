Premiere bei Internationalen Filmfestspielen Mit Filmstar Sandra Hüller im Kino: So hat Neu-Schauspieler aus dem Harz die Berlinale erlebt

Augustino Renken aus Güntersberge war zur Premiere des im Harz gedrehten Historienfilms „Rose“ in Berlin. Er spielt darin den alten Knecht. Was er zum Film sagt und wie er den Kurztrip zu den Internationalen Filmfestspielen erlebt hat.