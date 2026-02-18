1987 baute Gerhard Bioly aus Sangerhausen in Grillenberg mit vielen Helfern einen Skilift. Was einfach klingt, war damals vor allem Teamwork und eine Frage der Organisation. Wie es dennoch gelang und warum Bioly in diesem Jahr besonders gern Olympia verfolgt.

Wie Gerhard Bioly aus Sangerhausen in der DDR einen Skilift baute und später zahlreiche Olympia-Stars traf

Len Bioly und die zweifache Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Sotschi (2014) und Pyeongchang (2018), Mikaela Shiffrin. Das Foto entstand 2013 in Pozza di Fassa (Italien).

Grillenberg/MZ. - Gerhard Bioly und seine ganze Familie sind Wintersport-Fans. Sobald ein Krümel Schnee liegt, werden die Skier angeschnallt und ab geht die Post. Kein Wunder also, dass er auch vor dem Bildschirm die Olympischen Winterspiele dieses Jahr in Mailand und Cortina verfolgt.