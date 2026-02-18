Holpriger Start, viel Kritik – doch zwei Jahre nach der verpflichtenden Einführung scheint sich das E-Rezept im Alltag von Arztpraxen und Apotheken etabliert zu haben. Wo es inzwischen rund läuft, welche Vorteile überwiegen und an welchen Stellen es noch hakt, berichten Apotheker aus dem Saalekreis.

Zwei Jahre E-Rezept: Apotheker berichten, was die Einführung wirklich gebracht hat

Das E-Rezept ist seit über zwei Jahren Pflicht. Wie gut läuft der Umgang damit mittlerweile?

Saalekreis/MZ. - Zum Jahresbeginn 2024 wurde das E-Rezept verpflichtend eingeführt. Der Start verlief alles andere als perfekt. Technische Probleme sorgten oft für Ärger bei Patienten, Ärzten und Apothekern. Schnell wünschten sich viele die lieb gewonnenen rosa Zettel wieder zurück. Dabei sollte alles leichter und schneller werden mit dem E-Rezept. Doch wie sieht es nun nach zwei Jahren aus? Ist das E-Rezept mittlerweile die Bereicherung, die es bei seiner Einführung eigentlich sein sollte? Die MZ hat sich bei Apothekern in der Region umgehört.