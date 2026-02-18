Mit schweren Vorwürfen hat am Landgericht Halle der Prozess gegen drei junge Männer wegen schwerer räuberischer Erpressung begonnen. Doch schon am ersten Verhandlungstag gerät die Anklage ins Wanken: Der mutmaßlich geschädigte Taxifahrer verstrickt sich in Widersprüche – und lässt zentrale Fragen offen.

Schwere Vorwürfe, viele Zweifel: Wurde ein Taxifahrer in Merseburg bedroht und ausgeraubt?

Am Landgericht Halle wird derzeit ein Fall von räuberischer Erpressung in Merseburg verhandelt.

Merseburg/Halle/MZ. - „Den Vorwurf, so wie er in der Anklage berichtet wird, konnte uns der Zeuge heute nicht bestätigen“, resümierte der Richter nach einem langen Prozesstag im Landgericht Halle. Dort wurde am Montagmorgen der Prozess wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen drei Angeklagte zwischen 21 und 24 Jahren eröffnet.