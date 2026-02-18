Die Reinigung der Schulgebäude wird in diesem Jahr erneut teurer für den Burgenlandkreis. Welchen ungewöhnlichen Vorschlag ein ehemaliger Direktor deshalb konkret einbringt und was darauf erwidert wird.

Ex-Schulleiter schlägt vor, dass Kinder und Jugendliche Räume selbst säubern: Wie Schüler und Eltern reagieren

Sollten Schüler im Burgenlandkreis wie auf diesem Symbolfoto ihre Klassenräume selbst reinigen?

Weißenfels/MZ. - Sollen die Schüler im Burgenlandkreis künftig selbst die Klassenräume nach dem Unterricht reinigen, um Kosten zu sparen? Diesen Vorschlag brachte Burkhard Schmitt, ehemaliger Schulleiter der Christophorusschule in Droyßig und seit 2018 im Ruhestand, kürzlich im Bildungsausschuss des Kreistages ein, in dem er als sachkundiger Einwohner sitzt.