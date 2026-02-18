Seit zwölf Monaten steht ein brauner Kunststoffbehälter unbenutzt auf dem Fußweg der Wasserturmstraße in Bernburg. Worum es in dem Streit zwischen einer Rentnerin und dem KWB geht.

Seit dem 17. Februar 2025 steht die Biotonne unbenutzt auf dem Fußweg vor dem Haus von Heidrun Simon in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Am Dienstag dieser Woche war es soweit – Jahrestag! Genau vor einem Jahr hatten Mitarbeiter des Kreiswirtschaftsbetriebes (KWB) des Salzlandkreises eine leere Biotonne auf den Fußweg der Wasserturmstraße in Bernburg abgestellt. Und dort steht der herrenlose braune Kunststoffbehälter seitdem, weil sich keine der beiden Streitparteien für ihn verantwortlich fühlt.