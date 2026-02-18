Erstmals in Sachsen-Anhalt rückt die Reaktivierung einer stillgelegten Bahnverbindung für den Personenverkehr näher. Warum es um mehr geht als nur um eine Nebenstrecke bei Bitterfeld.

Neues Leben auf alten Gleisen? Stillgelegte Bahnstrecke Bitterfeld–Stumsdorf soll zurückkommen

Bahnübergang an der Strecke Bitterfeld-Stumsdorf. Fahren hier in einigen Jahren S-Bahnen?

Bitterfeld/MZ. - Stumsdorf, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, ist vielleicht nicht der Nabel der Welt. Doch für Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerium und die Landesnahverkehrsgesellschaft Nasa hat der 500-Einwohner-Ort an der Bahnstrecke Halle-Magdeburg derzeit große Bedeutung: Erstmals im Land soll dort eine stillgelegte Bahnstrecke für den Personenverkehr wiederbelebt werden, die rund 20 Kilometer lange Verbindung nach Bitterfeld.