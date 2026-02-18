weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Nasa-Studie für Reaktivierung: Neues Leben auf alten Gleisen? Stillgelegte Bahnstrecke Bitterfeld–Stumsdorf soll zurückkommen

Nasa-Studie für Reaktivierung Neues Leben auf alten Gleisen? Stillgelegte Bahnstrecke Bitterfeld–Stumsdorf soll zurückkommen

Erstmals in Sachsen-Anhalt rückt die Reaktivierung einer stillgelegten Bahnverbindung für den Personenverkehr näher. Warum es um mehr geht als nur um eine Nebenstrecke bei Bitterfeld.

Von Alexander Schierholz 18.02.2026, 06:00
Bahnübergang an der Strecke Bitterfeld-Stumsdorf. Fahren hier in einigen Jahren S-Bahnen?
Bahnübergang an der Strecke Bitterfeld-Stumsdorf. Fahren hier in einigen Jahren S-Bahnen? (Foto: Kehrer)

Bitterfeld/MZ. - Stumsdorf, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, ist vielleicht nicht der Nabel der Welt. Doch für Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerium und die Landesnahverkehrsgesellschaft Nasa hat der 500-Einwohner-Ort an der Bahnstrecke Halle-Magdeburg derzeit große Bedeutung: Erstmals im Land soll dort eine stillgelegte Bahnstrecke für den Personenverkehr wiederbelebt werden, die rund 20 Kilometer lange Verbindung nach Bitterfeld.