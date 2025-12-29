Die cerebricks Volley Goats müssen nach der Niederlage in Warnemünde nach unten schauen. Welche Auswirkungen das hat.

Rostock/MZ. - Am Ende ließen die cerebricks Volley Goats vor den Augen eines Olympia-Helden die Köpfe hängen. Beachvolleyballstar Clemens Wickler, der bei den Spielen von Paris mit seinem Partner Nils Ehlers Silber gewonnen hatte, war am Sonntag als Zuschauer beim Bundesligaspiel zwischen dem SV Warnemünde und den Goats, dem Profiteam des VC Bitterfeld-Wolfen, das seine Heimspielheimat seit dem Sommer in Halle hat. „Mit Hallenvolleyball bin ich nicht mehr ganz so vertraut, aber das Niveau war sehr, sehr gut“, sagte Wickler danach am Mikrofon von Dyn.