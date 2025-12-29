weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Achte Auflage im Stadtwerke-Saal: Rückkehrertag in Dessau - Stadtmarketing freut sich über 325 Besucher und denkt über neuen Standort nacht

Eil:
Chemiefirma DOMO in Leuna ist insolvent: Wie es zu der plötzlichen Schieflage kommt
Chemiefirma DOMO in Leuna ist insolvent: Wie es zu der plötzlichen Schieflage kommt

Achte Auflage im Stadtwerke-Saal Rückkehrertag in Dessau - Stadtmarketing freut sich über 325 Besucher und denkt über neuen Standort nacht

Viele Unternehmen versuchen beim Rückkehrertag Menschen, zurück nach Dessau-Roßlau zu locken. Wie erfolgsversprechend es dieses Jahr lief.

Von Thomas Steinberg 29.12.2025, 10:19
Der Rückkehrertag 2025 hat am Samstag im Saal der Stadtwerke stattgefunden.
Der Rückkehrertag 2025 hat am Samstag im Saal der Stadtwerke stattgefunden. Fotos: Thomas Steinberg

Dessau/MZ. - Als sich am Sonnabend kurz nach 13 Uhr die Türen zum Saal der Stadtwerke öffneten, dachte Benjamin Gruß nur „oh, oh“. Mit solchem Ansturm hatten er und seine Kollegin Beatrice Hilprecht nicht gerechnet.