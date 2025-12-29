Viele Unternehmen versuchen beim Rückkehrertag Menschen, zurück nach Dessau-Roßlau zu locken. Wie erfolgsversprechend es dieses Jahr lief.

Rückkehrertag in Dessau - Stadtmarketing freut sich über 325 Besucher und denkt über neuen Standort nacht

Der Rückkehrertag 2025 hat am Samstag im Saal der Stadtwerke stattgefunden.

Dessau/MZ. - Als sich am Sonnabend kurz nach 13 Uhr die Türen zum Saal der Stadtwerke öffneten, dachte Benjamin Gruß nur „oh, oh“. Mit solchem Ansturm hatten er und seine Kollegin Beatrice Hilprecht nicht gerechnet.