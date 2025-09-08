Strategiewechsel in Dessau-Roßlau Überraschende Entscheidung - Stadtwerke-Tochter übernimmt Busverkehr komplett und sucht 35 neue Fahrer
Die Stadtwerke-Tochter DVG will ab 2026 für den Buslinienverkehr in Dessau-Roßlau keine Fremdbetriebe mehr verpflichten. Warum man sich für den Strategiewechsel entschieden hat - und was die Folgen sind.
Dessau-Rosslau/MZ. - Die Grundsatzentscheidung ist gefallen. Die Dessauer Verkehrs GmbH (DVG) wird ab dem 1. Februar 2026 den Buslinienverkehr vollständig im Eigenbetrieb organisieren und auf Fremdvergaben verzichten.