Strategiewechsel in Dessau-Roßlau Überraschende Entscheidung - Stadtwerke-Tochter übernimmt Busverkehr komplett und sucht 35 neue Fahrer

Die Stadtwerke-Tochter DVG will ab 2026 für den Buslinienverkehr in Dessau-Roßlau keine Fremdbetriebe mehr verpflichten. Warum man sich für den Strategiewechsel entschieden hat - und was die Folgen sind.