Strategiewechsel in Dessau-Roßlau Überraschende Entscheidung - Stadtwerke-Tochter übernimmt Busverkehr komplett und sucht 35 neue Fahrer

Die Stadtwerke-Tochter DVG will ab 2026 für den Buslinienverkehr in Dessau-Roßlau keine Fremdbetriebe mehr verpflichten. Warum man sich für den Strategiewechsel entschieden hat - und was die Folgen sind.

Aktualisiert: 08.09.2025, 11:52
Ein Bus der DVG vor den Meisterhäusern: Die Stadtwerke-Tochter will den Busverkehr in Dessau-Roßlau künftig allein anbieten und braucht dafür mehr Fahrer.   Foto: Stadtwerke

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Grundsatzentscheidung ist gefallen. Die Dessauer Verkehrs GmbH (DVG) wird ab dem 1. Februar 2026 den Buslinienverkehr vollständig im Eigenbetrieb organisieren und auf Fremdvergaben verzichten.