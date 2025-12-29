Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau hat einen neuen Orientierungsrahmen für Gewerbemieten vorgelegt. Wie die Entwicklung in Mansfeld-Südharz ist.

Eisleben/MZ - Der mittlere Wert für Büromieten liegt im Landkreis Mansfeld-Südharz bei einem Quadratmeterpreis von 5,25 Euro, für Einzelhandelsflächen bei 6,36 Euro. Das geht aus dem neuen regionalen Orientierungsrahmen für Gewerbemieten hervor, den die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) jetzt veröffentlicht hat. Im Vergleich mit 2022 sind die Büromieten damit um rund elf Prozent, die Einzelhandelsmieten sogar um rund 18 Prozent gestiegen.