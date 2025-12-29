Gräfenhainichen will eventuell Kraftwerksgelände kaufen. Warum der Bürgermeister fest daran glaubt, dort Gewerbe und Industrie ansiedeln zu können. Welche Hürde jetzt genommen wird.

Die Stadt Gräfenhainichen lässt derzeit prüfen, ob Kauf und Wiederbelebung des Zschornewitzer Kraftwerksgeländes sinnvoll sind.

Gräfenhainichen/MZ. - In Gräfenhainichen und den Ortsteilen der Heidestadt verbreitet sich die Nachricht Mitte Juli schnell. Unter dem Titel „Volle Kraft für neue Jobs“ verkündet am 10. Juli auch die Mitteldeutsche Zeitung das Vorhaben. Die Stadt möchte das Gelände des ehemaligen Braunkohlekraftwerks in Zschornewitz kaufen.