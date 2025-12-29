Eil:
Pläne für ehemaliges Kraftwerk Zschornewitz Potenzieller Gewerbepark als nächstes Pfund für Gräfenhainichen
Gräfenhainichen will eventuell Kraftwerksgelände kaufen. Warum der Bürgermeister fest daran glaubt, dort Gewerbe und Industrie ansiedeln zu können. Welche Hürde jetzt genommen wird.
29.12.2025, 09:00
Gräfenhainichen/MZ. - In Gräfenhainichen und den Ortsteilen der Heidestadt verbreitet sich die Nachricht Mitte Juli schnell. Unter dem Titel „Volle Kraft für neue Jobs“ verkündet am 10. Juli auch die Mitteldeutsche Zeitung das Vorhaben. Die Stadt möchte das Gelände des ehemaligen Braunkohlekraftwerks in Zschornewitz kaufen.