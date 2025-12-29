Die Ortsfeuerwehr Aschersleben erhält ein neues Fahrzeug und neue Atemschutzkleidung. Die Stadt stärkt damit die Einsatzfähigkeit der Wehr, die 2025 bereits mehr als 300 Einsätze absolviert hat.

Neue Bekleidung und neues Fahrzeug für Ascherslebener Feuerwehr verbunden mit einem Dank

Die Übergabe von Fahrzeug und Dienstkleidung fand beim letzten gemeinsamen Dienstabend 2025 im Ascherslebener Depot statt.

Aschersleben/MZ - „So kann ein Jahr zu Ende gehen, das war ein guter Abschluss“, sagt Ortswehrleiter Andreas Heinze beim letzten Dienstabend der Ortsfeuerwehr Aschersleben kurz vor Weihnachten. Die Kameradinnen und Kameraden erhalten an diesem Abend ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) sowie moderne Schutzkleidung für den Atemschutzeinsatz. Heinze betont dabei, wie wichtig diese Investitionen für die Einsatzbereitschaft seien. Bereits am 10. Dezember ist die Ortsfeuerwehr zum 300. Einsatz des Jahres ausgerückt – und die Zahl ist inzwischen weiter gestiegen.