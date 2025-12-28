weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Besondere Ereignisse in Halle Jahresrückblick: Hydrant, Händedruck und Elefanten: Das Jahr 2025 in Halle in zwölf Bildern

Eil:
Chemiefirma DOMO in Leuna ist insolvent: Wie es zu der plötzlichen Schieflage kommt
Chemiefirma DOMO in Leuna ist insolvent: Wie es zu der plötzlichen Schieflage kommt

Besondere Ereignisse in Halle Jahresrückblick Hydrant, Händedruck und Elefanten: Das Jahr 2025 in Halle in zwölf Bildern

Hinter der Stadt Halle und ihren Einwohnern liegt ein ereignisreiches Jahr. Die MZ blick auf die vergangenen Monate mit den zwölf wichtigsten Nachrichtenfotos zurück.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 29.12.2025, 09:29
Das Jahr 2025 lieferte in Halle viele besondere Ereignisse.
Das Jahr 2025 lieferte in Halle viele besondere Ereignisse. (Fotos: Steffen Schellhorn (2), RICHTER MUSIKOWSKI Architekten PartGmbB, dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Das Jahr 2025 geht zu Ende und es wird Zeit, zurückzublicken. Hinter Halle liegen zwölf ereignisreiche Monate. An manche Geschehnisse wird man sich möglicherweise noch in vielen Jahren zurückerinnern. Die MZ präsentiert die zwölf Monate in zwölf Nachrichtenfotos.