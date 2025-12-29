Union Halle-Neustart verliert in der Handball-Bundesliga in Bensheim. Bereits zur Pause liegen die Hallenserinnen klar zurück. Warum sie dennoch Zuversicht aus der Partie ziehen.

Was den Wildcats trotz der Niederlage zum Restart Mut macht

Eine Halbzeit lang waren Nationalspielerin Nina Engel (l.) und Bensheim von Lea Gruber und Co. nicht zu halten. Hälfte zwei gewann Halle.

Bensheim/MZ. - Mehrere Stunden auf der Autobahn fühlen sich nach einer Niederlage besonders lang an. „Alle versuchen sich dann abzulenken, machen ihre Sachen. Lesen, Serie gucken, schlafen“, erzählt Lea Gruber. Die Kapitänin der Wildcats etwa hat nach dem 33:38 bei der HSG Bensheim/Auerbach am Samstag „noch lange mit Cara gequatscht, bis auch mir die Augen zugefallen sind“.