Eil:
Alles für das Feuerwerk in Zeitz Damit es Silvester in Zeitz nicht nur knallt: Was man rund um die Böllerei wissen sollte
Privates Feuerwerk zum Jahreswechsel gehört für viele dazu. Am Globus Theißen konnte man sich vorm Verkaufsstart zum Angebot informieren. Warum dennoch ein Verbot gefordert wird.
Aktualisiert: 29.12.2025, 10:41
Zeitz/MZ. - Das Interesse an der Vorführung von Feuerwerk, zu der der Globus-Markt Theißen wieder vor dem Verkaufsstart eingeladen hatte, war groß. Und während mancher nur einfach mal schauen wollte, wollten sich die meisten der zahlreichen Gäste darüber in formieren, was sie ab dem 29. Dezember fürs heimische Silvesterfeuerwerk kaufen können.