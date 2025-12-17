Globus Theißen stellt bei Vorschau auch einen neuen Trend für Silvester vor. Wann man sich vorab informieren kann.

Theissen/MZ. - Bevor es an den Kauf von Silvesterfeuerwerk geht, kann man sich auch in diesem Jahr wieder im Globus-Markt Theißen über Trends und Angebots informieren. Doch Kathrin Böhmert, Betriebsratsvorsitzende und Ausbilderin im Zeitzer Markt, verspricht noch etwas anderes: „Feuerwerk geht auch leise, gut verträglich für Tiere.“

„Feuerwerk ist nach wie vor sehr beliebt, doch auch das Umweltbewusstsein steigt“, erläutert Böhmert. „Deutsche Sicherheitsnormen, die zu den strengsten der Welt zählen, werden erfüllt, indem keine dauerhafte Beeinträchtigung der Umwelt durch Feinstaub aus Feuerwerken entstehen.“ Feuerwerkskörper bestehen zu 90 Prozent aus Altpapier und Holz. Seit 2022 erfolge ein sukzessiver Einsatz von plastikfreien Raketen, Zündschnurabdeckungen und Fontänen-Füßen. Und viele Produzenten setzen verstärkt auf alternative, nachhaltige Verpackungsarten aus Pappe und Papier. „Aber es hagelt auch seit Jahren Kritik von Umwelt- und Tierschützern. Sie verweisen schon lange auf die Schäden, die Tiere von lautem Feuerwerk davontragen können“, so Böhmert. „Mit Panik und Schockzuständen rechnen die meisten Haustierbesitzer schon – für Wildtiere endet die Silvesternacht oft sogar tödlich.“

So gäbe es auch in Zeitz weniger Knallerei

Seit Kurzem mache sich daher ein neuer Trend breit: Leises Feuerwerk. Sie erklärt: „Leises Silvesterfeuerwerk konzentriert sich auf visuelle Effekte, wie Fontänen, Vulkane, Fächerbatterien und Leuchtsterne, oft mit Knistern statt Knall. Es gibt auch spezielle geräuschreduzierte Batterien, die beeindruckende Effekte mit geringer Lautstärke bieten und den Trend zu ruhigeren Festen unterstützen.“ Die Vorteile all dieser pyrotechnischen Darbietungen liegen für Böhmert auf der Hand: Geringere Belastung für Haustiere und Wildtiere. Auch für Menschen, die empfindlich auf Lärm reagieren, bedeutet das weniger Stress. Und dennoch sei es visuell beeindruckend und zeige, dass leise nicht langweilig bedeuten muss.

Angebote in Zeitzer Globus-Markt entdecken

„Um unseren Kunden die Vielfalt unseres Feuerwerkangebotes zu präsentieren, veranstalten wir auch in diesem Jahr eine Vorführung unterschiedlicher Pyrotechnik“, so Kathrin Böhmert. „Selbstverständlich erstmals auch mit leisem Feuerwerk.“ Geplant ist der unterhaltsame Vorführabend am Samstag, 27. Dezember. Ab 17.30 Uhr startet DJ Udo Mugge die musikalische Unterhaltung und mit Glühwein, Kinderpunsch, Rostbratwürsten, Steak oder „Fettbemme“ kann man ab 18 Uhr entspannt die Licht- und Farbeffekte am Nachthimmel bestaunen. „Kaufen kann man die vorgeführten Artikel dann ab Montag, dem 29. Dezember, bis zum Mittwoch, dem 31. Dezember, in der Globus-Markthalle“, so Böhmert.