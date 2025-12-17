Weltenradler Thomas Meixner reicht die symbolische Flamme weiter. Doch die Reise ist noch längst nicht vorbei.

Das Friedenslicht aus Jerusalem erreicht Wolfen pünktlich per Fahrrad

Thomas Meixner (l.) und OB Armin Schenk geben das Feuer weiter.

Wolfen/MZ. - Auch in diesem Jahr ist die Mission wieder geglückt. Weltenradler Thomas Meixner und sein vierköpfiges Team haben das Friedenslicht am Montag erfolgreich von Leipzig zu Meixners erster Station nach Wolfen gebracht. Und das nicht einfach mit dem Auto, sondern nach alter Meixner-Manier mit dem Fahrrad. Ein Unterfangen, das einiger Erfahrung bedarf.