Vom vagen „Gefühl“, dass Hausbesitzer 2025 mehr Steuern zahlten, wollte sich die Mehrheit der Ortspolitiker nicht leiten lassen - und setzt auf Daten der Verwaltung.

Höhe der Grundsteuer in Gerbstedt bleibt 2026 erst einmal gleich

Gerbstedt/MZ - Seit Anfang des Jahres gilt bundesweit die Grundsteuerreform, auch für Immobilienbesitzer in Gerbstedt hat sie Veränderungen gebracht. „Ziel war es aber von vorneherein ausdrücklich nicht, dadurch mehr Einnahmen für den Haushalt zu generieren“, betonte Bürgermeister Ulf Döring bei der Stadtratssitzung am Dienstagabend. Die ganze Reform sollte für die Kommunen aufkommensneutral bleiben - und aus Dörings Sicht ist das für Gerbstedt im Jahr 2025 insgesamt auch gelungen.