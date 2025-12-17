weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Nach Debatte in der Stadtratssitzung Höhe der Grundsteuer in Gerbstedt bleibt 2026 erst einmal gleich

Vom vagen „Gefühl“, dass Hausbesitzer 2025 mehr Steuern zahlten, wollte sich die Mehrheit der Ortspolitiker nicht leiten lassen - und setzt auf Daten der Verwaltung.

Von Armin Himmelrath 17.12.2025, 18:45
Bürgermeister Döring: Der nächste Zwischenstand zur Grundsteuer kommt im Sommer.
Bürgermeister Döring: Der nächste Zwischenstand zur Grundsteuer kommt im Sommer. (Foto: Dallmann)

Gerbstedt/MZ - Seit Anfang des Jahres gilt bundesweit die Grundsteuerreform, auch für Immobilienbesitzer in Gerbstedt hat sie Veränderungen gebracht. „Ziel war es aber von vorneherein ausdrücklich nicht, dadurch mehr Einnahmen für den Haushalt zu generieren“, betonte Bürgermeister Ulf Döring bei der Stadtratssitzung am Dienstagabend. Die ganze Reform sollte für die Kommunen aufkommensneutral bleiben - und aus Dörings Sicht ist das für Gerbstedt im Jahr 2025 insgesamt auch gelungen.