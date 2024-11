Gerbstedt/MZ. - Die Gerbstedter Stadträte werden in ihrer nächsten Sitzung die Realsteuerhebesätze in der Stadt Gerbstedt neu festsetzen. Im Haupt-, Finanz- und Bildungsausschuss wurde das Thema in dieser Woche bereits diskutiert und mehrheitlich eine Beschlussempfehlung an den Stadtrat gegeben.

